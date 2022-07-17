Guardian – еженедельно в Великобритании напрасно умирает миллион куриц, чтобы цены в магазинах оставались низкими

В Великобритании каждый год, не дожив до убойного веса, умирает около 64 миллионов куриц, пишет The Guardian. По словам зоозащитников, это связано с тем, что, для того чтобы магазины могли продавать мясо курицы по низкой цене, производители используют быстрорастущие породы и содержат птиц в плохих условиях.



AP

Каждую неделю в Великобритании умирает более 1 миллионов цыплят мясных пород, не дожив до убойного веса, чтобы магазины могли поддерживать низкие цены, сообщает The Guardian со ссылкой на исследование благотворительной организации по защите животных Open Cages.

Анализ правительственных данных показал, что из-за плохих условий содержания в Великобритании каждый год преждевременно умирают около 64 миллионов куриц. Мёртвых птиц перерабатывают, например, в белковую муку, или сжигают.

В организации утверждают, что столь высокий уровень смертности можно было бы значительно снизить, улучшив стандарты содержания животных и птиц. Они призывают ритейлеров поддержать инициативу Better Chicken Commitment, направленную на постепенный отказ от быстрорастущих пород и снижение плотности содержания.

По словам активистов, магазины продают продукты питания, показывая в рекламе животных на зелёных полях, однако на самом деле для того, чтобы сохранять низкую цену на мясо курицы, производители держат птиц в плохих условиях. Кроме того, эксперты указывают на то, что современные курицы генетически выведены для того, чтобы расти так быстро, что это создает нагрузку на организм птиц, что повышает риск остановки сердца.

Исследования показали, что быстрорастущие курицы, которые достигают убойного веса всего за 35 дней, имеют более высокий уровень смертности, могут хромать и страдать мышечными заболеваниями. Одной из наиболее распространенных причин смерти у них является сердечная недостаточность, или синдром внезапной смерти.

«Потребители будут крайне возмущены, узнав, что миллион этих умных, чувствительных птиц умирает каждую неделю, чтобы дешевая курятина попала на их тарелки. Совершенно ненужные страдания, с которыми ежедневно сталкиваются эти животные, возмутили бы даже самых ярых мясоедов, потому что они не служат никакой цели, кроме обеспечения прибыли крупных супермаркетов», — приводит The Guardian слова телеведущего и зоозащитника Криса Пэкхема.