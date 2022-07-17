Арестович пригрозил атакой на Крымский мост, «как только появится возможность»

Крымский мост станет объектом, который можно атаковать, «как только» у Украины «появится первая техническая возможность» для этого, сообщил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

При этом Арестович отметил: «Если есть ограничения от партнеров, потому что они видят общую картину, не бить по территории Российской Федерации – значит, не будем бить». По его словам, «целей на территории Украины хватает». Однако, сообщил Арестович, Крымский мост якобы «проходит по территориальным водам Украины», передает РИА «Новости».

Арестович выступил в эфире YouTube-канала «Фейгин Live» (Марк Фейгин внесен Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов).

Напомним, представитель украинского главного управления разведки Вадим Скибицкий заявил, что украинские военные могут применить американские реактивные системы залпового огня HIMARS для атаки объектов на Крымском полуострове. Бывший главнокомандующий НАТО генерал ВС США Филипп Бридлав заявил, что украинская сторона может нанести «сокрушительный удар» по российской, ударив по Крымскому мосту недавно поставленными ракетами Harpoon, и это будет «законной целью».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что Вооруженные силы России купируют все угрозы объекту. «Безопасность Крыма гарантирована теми превентивными и дополнительными мерами, которые сейчас принимаются по линии наших военных».

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