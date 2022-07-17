 

DM – в США на производителя конфет Skittles подали в суд за опасный для здоровья краситель

17.07.2022, 6:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

На производителя сладостей Skittles компанию Mars подали в суд из-за диоксида титана, используемого в конфетах в качестве красителя, пишет Daily Mail. В иске сказано, что диоксид титана способен изменять ДНК и в высоких количествах может повредить жизненно важные органы, включая мозг.


АР

В федеральный суд Северной Калифорнии был подан коллективный иск к компании Mars, в котором утверждается, что конфеты Skittles непригодны для употребления в пищу, так как для их создания используется опасный для здоровья людей краситель, сообщает Daily Mail.

Жительница Калифорнии Дженил Темз обвинила Mars в том, что компания подвергает опасности ничего не подозревающих покупателей Skittles, используя «повышенный уровень» диоксида титана — TiO2 — в качестве пищевой добавки.

В иске подчеркивается, что диоксид титана будет запрещён в Европейском союзе в следующем месяце после того, как регулятор безопасности пищевых продуктов признал его небезопасным из-за «генотоксичности», иначе говоря способности изменять ДНК. Кроме того, эксперты опасаются, что диоксида титана при употреблении в опасных количествах может повредить жизненно важные органы, включая мозг. Обычно он используется для создания белого или мутного цвета на продуктах. Затем они могут быть окрашены в яркие цвета. 

Авторы иска требуют от компании возместить ущерб за мошенничество и нарушение законов штата Калифорния о защите прав потребителей.В компании Mars не ответили на просьбуDaily Mailо комментарии. 

В феврале 2016 года компания публично пообещала в течение пяти лет отказаться от искусственных красителей. Однако в иске утверждается, что это была лишь уловка для того, чтобы удовлетворить потребителей, и Mars продолжает добавлять этот химикат в свои конфеты.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.04.22 / Как хорошо свекруха придумала! – Личное мнение

27.05.21 / Как сделать удобный органайзер для сумки, в которой нет отделений. Очень простая инструкция

26.02.22 / Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер готовятся к свадьбе: когда состоится церемония и кто в числе гостей

20.01.22 / Российский препарат «Лонгидаза®» получил патент на территории Индии

25.12.20 / Михаил Светов открыл первый либертарианский казачий корпус

03.05.22 / Мнение: Счастье слабости

09.02.22 / Путин призвал Зеленского исполнять Минские соглашения: По-другому не получится

01.11.21 / Новый остров у берегов Гренландии оказался кучей пластиковых бутылок из-под «Балтики 9»

16.07.22 / Скопье планирует начать переговоры о вступлении в ЕС 19 июля

23.11.21 / Глава Роспотребнадзора оценила возможность снятия ковидных ограничений

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика