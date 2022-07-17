Compact – перспективы на осень ужасны — Еврокомиссия резко повысила прогноз по инфляции в еврозоне

Еврокомиссия вновь резко повысила прогноз по темпам инфляции: по новым оценкам, уровень инфляции в 2022 году в еврозоне составит 7,6%, пишет Compact. Ещё в мае Еврокомиссия рассчитывала, что инфляция достигнет лишь 6,1%. В связи с резким ростом цен на энергоносители осенью новые инфляционные рекорды ожидаются и в Германии. Немцам предстоит «ужасная зима» — неплатёжеспособными окажутся, вероятно, миллионы домохозяйств.



AP

Новые данные по-настоящему шокируют. На днях Еврокомиссия резко повысила прогноз по темпам инфляции. По новым оценкам, уровень инфляции в 2022 году в еврозоне составит 7,6%, в Германии — 7,9%. В мае Еврокомиссия рассчитывала, что инфляция в зоне евро достигнет лишь 6,1%. В то же время Брюссель ухудшил прогноз роста экономики Европейского союза с 2,7% до 2,6%, пишет Compact.

Федеральное статистическое ведомство ФРГ сообщило, что в июне 2022 года инфляция в Германии составила 7,6% в годовом выражении. По сравнению с майским показателем в 7,9% зафиксировано небольшое снижение, однако «перспективы на предстоящую осень совсем не радужные». В связи с резким ростом цен на энергоносители осенью ожидаются новые инфляционные рекорды. Глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер предупредил, что цены на газ могут вырасти в три раза.

По словам Мюллера, потребителям, которые в настоящее время платят € 1500 в год за газ, вероятно, в будущем придётся платить €4500 и больше. Немцев ждёт «ужасная зима», из-за такой динамики цен неплатёжеспособными окажутся, вероятно, миллионы домохозяйств.

Рекордные данные по инфляции поступают и из США. По данным Федерального бюро статистики труда США, в июне 2022 года уровень инфляции в США вырос до 9,1% и обновил 40-летний рекорд. У США, однако, есть надежда на улучшение ситуации в будущем: в июне и в июле там упали цены не только на нефть, но и на газ.

В Германии, с другой стороны, перспективы — иначе и не скажешь — ужасны. Глава ассоциации работодателей Германии Райнер Дульгер готовится к худшему. Он заявил: «Мы стоим на пороге самого большого кризиса, который когда-либо был в стране. Похоже, РФ значительно сократит поставки газа или вообще прекратит их на длительный срок. Мы должны быть честными и сказать, что мы потеряем благосостояние, которое имели долгие годы», — передаёт Compact.