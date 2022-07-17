 

Compact – перспективы на осень ужасны — Еврокомиссия резко повысила прогноз по инфляции в еврозоне

17.07.2022, 6:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Еврокомиссия вновь резко повысила прогноз по темпам инфляции: по новым оценкам, уровень инфляции в 2022 году в еврозоне составит 7,6%, пишет Compact. Ещё в мае Еврокомиссия рассчитывала, что инфляция достигнет лишь 6,1%. В связи с резким ростом цен на энергоносители осенью новые инфляционные рекорды ожидаются и в Германии. Немцам предстоит «ужасная зима» — неплатёжеспособными окажутся, вероятно, миллионы домохозяйств.


AP

Новые данные по-настоящему шокируют. На днях Еврокомиссия резко повысила прогноз по темпам инфляции. По новым оценкам, уровень инфляции в 2022 году в еврозоне составит 7,6%, в Германии — 7,9%. В мае Еврокомиссия рассчитывала, что инфляция в зоне евро достигнет лишь 6,1%. В то же время Брюссель ухудшил прогноз роста экономики Европейского союза с 2,7% до 2,6%, пишет Compact.

Федеральное статистическое ведомство ФРГ сообщило, что в июне 2022 года инфляция в Германии составила 7,6% в годовом выражении. По сравнению с майским показателем в 7,9% зафиксировано небольшое снижение, однако «перспективы на предстоящую осень совсем не радужные». В связи с резким ростом цен на энергоносители осенью ожидаются новые инфляционные рекорды. Глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер предупредил, что цены на газ могут вырасти в три раза.

По словам Мюллера, потребителям, которые в настоящее время платят € 1500 в год за газ, вероятно, в будущем придётся платить €4500 и больше. Немцев ждёт «ужасная зима», из-за такой динамики цен неплатёжеспособными окажутся, вероятно, миллионы домохозяйств.

Рекордные данные по инфляции поступают и из США. По данным Федерального бюро статистики труда США, в июне 2022 года уровень инфляции в США вырос до 9,1% и обновил 40-летний рекорд. У США, однако, есть надежда на улучшение ситуации в будущем: в июне и в июле там упали цены не только на нефть, но и на газ.

В Германии, с другой стороны, перспективы — иначе и не скажешь — ужасны. Глава ассоциации работодателей Германии Райнер Дульгер готовится к худшему. Он заявил: «Мы стоим на пороге самого большого кризиса, который когда-либо был в стране. Похоже, РФ значительно сократит поставки газа или вообще прекратит их на длительный срок. Мы должны быть честными и сказать, что мы потеряем благосостояние, которое имели долгие годы», — передаёт Compact. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.06.22 / Ученые создали препарат против рака, не разрушающий здоровые клетки

19.02.22 / Мнение: Апрельская война с Украиной

03.04.21 / Из-за сбоя приложения «Моя конституция» в России могут ввести конституционную монархию

02.06.21 / Собянин открыл первую из 12 новых мазутных ТЭС для зарядки электробусов

14.07.22 / К 2024 году в США может появиться семь миллионов нелегальных иммигрантов

24.08.21 / Какие есть преимущества посадки различных культур в сентябре: что стоит посадить

05.05.22 / Пекин вновь открыл центр массовой изоляции для борьбы с COVID-19 — на всякий случай

04.06.22 / Мнение: Мораль получателя пособий

29.12.21 / Глава Крыма Аксенов: Западу выгоден конфликт России и Украины

09.12.21 / Светлана Тихановская переизбрана на пост президента Беларуси

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика