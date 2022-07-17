В Китае заметили восприятие Западом БРИКС как оппонента

Страны Запада начали смотреть на группу БРИКС как на оппонента в борьбе за мировое лидерство после заявлений нескольких государств о желании присоединиться к группе, пишут китайские СМИ.

Американские и европейские СМИ освещают тему расширения БРИКС под слоганом «противостояния Востока и Запада», считает издание Global Times, передает РИА «Новости».

«Нельзя быть настолько узколобым, чтобы рассматривать БРИКС в таком ключе. Как будто некоторым на Западе кажется, что если страны объединяются, то делается это с целью оказывать сопротивление кому-либо – именно так всегда поступали западные государства», – отметил автор публикации.

Там напомнили, что БРИКС направлена на равноправное взаимовыгодное сотрудничество, а не на блоковую конфронтацию. Планы стран по вступлению в БРИКС, по мнению журналиста, обоснованы неудовлетворенностью системой глобального управления, где доминирует Запад.

«У членов БРИКС есть желание и возможности устранить слабые места в глобальном управлении. Для достижения поставленной цели объединение уже реализует некоторые инициативы, например, основало Новый банк развития», – указал автор.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия, Египет и Турция планируют вступить в БРИКС, обсуждение и возможное решение по некоторым из государств может быть принято уже на следующем саммите объединения в 2023 году.

—