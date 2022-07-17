 

Украинские войска обстреляли Алчевск из HIMARS

17.07.2022, 4:55, Новости дня
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Вооруженные формирования Украины выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Алчевску, информирует представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Мэр Альберт Апшев сообщил, что в результате обстрела пострадал мирный житель: «Характер повреждений – с конечностями что-то». Пострадавшего «повезли в Алчевскую центральную городскую больницу», передает ТАСС.

Кроме того, в городе в результате обстрела «локально кое-где пропал свет», была «перебита» ЛЭП, рассказал Апшев. Сообщается, что «возгорания как такового нет, но есть задымление».

По данным представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, украинские силовики выпустили по Алчевску ракеты из HIMARS в 21.30 мск.

Также Апшев сообщил, что в результате ракетного удара по городу, который был нанесен в 21.04 мск, «разрушено депо, где находятся троллейбусный и автобусный парки», «наполовину разрушено здание профилактория», передает «Луганский информационный центр».

Напомним, Киев выбрал террористическую тактику для использования HIMARS и в основном наносит удары по гражданским объектам.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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