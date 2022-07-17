В Белом доме заявили об «остановленном» движении Ближнего Востока к России

Сотрудник администрации США высокого ранга утверждает, что движение ближневосточных стран к РФ и Китаю «было остановлено».

Чиновник считает, что, «скажем, 18 месяцев назад» в регионе «во многих столицах было настоящее движение в сторону РФ и даже Китая во многих отношениях». «На самом деле это было остановлено и во многих случаях, весьма конкретных случаях – я не обо всем могу говорить», – приводит его слова ТАСС.

В Вашингтоне признали, что страны региона «поддерживают отношения с Россией, с Китаем». По словам чиновника, «это естественно, это продолжится». Но в отношении «наиболее предпочтительного партнерства, особенно в сферах безопасности, торговли, инвестиций, технологий» США «являются основным выбором и приоритетом», сообщил он. Американские представители «слышали» это «всех столицах региона» и «в полной мере привержены тому, чтобы реагировать на это и искать области» для сотрудничества.

Напомним, в субботу президент США Джо Байден завершил ближневосточное турне, предпринятое с целью продемонстрировать странам Ближнего Востока лидерскую роль США в регионе, не уступая ее РФ и Китаю. Накануне во дворце Аль-Салман в городе Джидда американский лидер встретился с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. В ходе переговоров Байден заявил наследному принцу, что считает его ответственным за жесткое убийство в октябре 2018 года журналиста Джамаля Хашогджи. Принц заявил, что если США продолжат навязывать свои ценности другим странам, то из союзников у Вашингтона останутся только члены НАТО.

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