Мнение: Крым

Представитель ГУР Минобороны Украины Скибицкий заявил, что ВСУ намерены использовать РСЗО HIMARS и М270 для поражения целей в Крыму.

Что, в общем-то, никак не противоречит условиям, которые поставили США перед Украиной при передаче систем: не применять их по российской территории. Крым таковой не признаётся ни Украиной, ни США, а значит, никаких проблем при таком применении Штаты не увидят.

Вопрос лишь в том, что предпримет Кремль в ответ на эти удары. Легкий стресс-тест уже был проведен, когда Украина обстреляла добывающие вышки на газовом месторождении.Периодические обстрелы российской территории в прилегающих к Украине областях тоже, в общем-то, превратились в рутину. В ответ что-то там такое произносилось в адрес неких «центров принятия решений», теперь даже это не упоминается.

Патриотическая общественность туманно намекает и высказывает надежду, что в случае ударов по Крыму будет введена в действие доктрина, по которой возможно уже применения неконвенционального оружия, но скорее всего, ответ ограничится все тем же ударом куда пошлет. И дело здесь не в гуманизме Кремля (там и слова-то такого, наверное, не слышали). После даже одного-единственного ядерного удара даже самой малой мощности ядерное оружие как инструмент угрозы перестанет действовать. А вот последствия будут запредельными: даже самые «голуби мира» после этого ничего не смогут противопоставить «ястребам», и те санкции, которые почти застопорились ввиду жестких противоречий как в Европе, так и в США, пройдут на ура еще тремя-четырьмя пакетами.

Кроме того, совершенно не исключено, что Запад просто выкрутит руки «нейтралам» и тоже вынудит их присоединиться.

В общем, в Кремле с крайне высокой долей вероятности предпочтут не доводить дело до крайности такого рода, а ответят банальным террором по площадям, и не более того. Конечно, пытаться предполагать, что придет в голову людям, которые и без того не слишком похожи на адекватных, сложно. Может быть всякое, но я бы пока предположил, что остатки инстинкта самосохранения где-то в самом низу спинного мозга у них еще есть.

—