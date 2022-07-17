 

Кандидат в премьеры Британии собралась возглавить противодействие России

17.07.2022, 3:25, Новости дня
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Замминистра Великобритании по международной торговле Пенни Мордонт, которая претендует на пост премьер-министра страны, заявила, что возглавит противодействие западных стран России, если станет премьером.

Мордонт обещала, что «возьмет на себя ведущую роль в ответе Запада на эту жестокую агрессию». Также она намерена позаботиться о том, чтобы Украина «добилиась своей свободы», передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegraph.

Мордонт намерена продолжить политику Бориса Джонсона по поддержке Украины, а также «удвоить» сотрудничество с США, ЕС и другими партнерами в сфере военной поддержки. По ее словам, необходимо рассмотреть «варианты расширения обучения личного состава вооруженных сил Украины в Великобритании», а также сформировать «целевую группу под руководством Королевского флота для управления связью и разминированием в жизненно важных стратегических водах Черного моря».

По словам Мордонт, требуется «усилить информационные операции в Украине для противостояния российской дезинформации и повышения внутренней устойчивости Украины», помочь технологическим предпринимателям и инвесторам в работе с украинскими компаниями.

Мордонт также заявила, что Лондон «не стремился к конфронтации» с Москвой.

Напомним, Джонсон согласился уйти в отставку. Он будет выполнять обязанности премьера, пока не будет выбран новый. В ходе дебатов кандидаты на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании рассказали, считают ли Джонсона честным человеком.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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