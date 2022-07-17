 

Тело ребенка после грязевого селя нашли в Приморском крае

17.07.2022, 3:25, Новости дня
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Спасатели нашли тело двухлетнего ребенка, который пропал после грязевого селя в населенном пункте Тимофеевка, информирует главк МЧС по Приморскому краю.

В регионе введен режим ЧС из-за продолжающихся сильных ливней, некоторые участки дорог размыло или затопило, пять поселков оказались отрезаны, передает РИА «Новости».

Вечером 16 июля на два частных жилых дома в Тимофеевке сошли грязевые массы с сопки Ключевая. Угрозы остальным домам нет, грязевой поток остановился. Пять человек удалось спасти. Спасатели «в сложных метеоусловиях» вели поиск пропавшего ребенка.

В 01.40 мск 17 июля «сотрудниками специализированной пожарно-спасательной части Главного управления МЧС РФ по Приморскому краю было обнаружено тело ребенка и передано представителям полиции», передает ТАСС.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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