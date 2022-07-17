Депутат Рады посоветовал Вучичу купить «билет в Ростов»

Заочная перепалка депутата Верховной рады Украины Алексея Гончаренко и властей Сербии продолжилась – Гончаренко посоветовал президенту Сербии Александру Вучичу купить «билет в Ростов».

Гончаренко заявил, обращаясь к Вучичу: «Вы на всякий случай билет в Ростов возьмите. Вам очень скоро он может пригодиться». Гончаренко считает, что Сербия «слишком много начала о себе думать» для страны с населением в 6 млн человек. По его словам, Украина не забудет о заявлениях руководства Сербии, передает РИА «Новости».

Напомним, Вучич заявил, что если мировые лидеры не прислушаются к предложениям российского лидера Владимира Путина по Украине, то в мире начнется ад. Депутат Рады написал в Telegram, что Украина вместе с Хорватией отомстят Вучичу за его заявления о спецоперации, «перевоспитав» его и народ балканской страны. Глава сербского МВД Александр Вулин сказал, что последователи Степана Бандеры в Украине и хорватские нацисты не смогут «перевоспитать» Вучича. Сам Вучич в ответ на угрозы со стороны Гончаренко пожелал Украине всего наилучшего, заявив, что новый сербский кабмин не будет антироссийским.

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