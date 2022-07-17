 

Разработали новый способ распознавания гипертонии на ранних стадиях

17.07.2022, 2:48, Разное
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Международная группа ученых создала методику выявления гипертонии с помощью анализа уровня гемоглобина. Информация о давлении поступает от красных кровяных телец. Если показатель превышает 140 миллиметров ртутного столба, то это говорит о развитии патологии.

Ученые рассказали, что эритроциты в процессе развития гипертонии начинают хуже доставлять кислород для питания тканей, поэтому давление начинает подниматься. Исследования показали, что новый способ, основанный на методе Рамана, помогает выявить развитие патологии на ранних стадиях.

Для тестирования метода к эксперименту привлекли лабораторных крыс. Опыты продемонстрировали эффективность разработки.



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