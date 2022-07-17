Мнение: О главном π-це для рубля… Всё ещё только начинается?

Да-да, российская национальная валюта неожиданно и колоссально выросла после начала спецоперации — можно даже сказать, что резко отвердевший #рубль стал главным её бенефициаром, после Пентагона. Чем, впрочем, принёс немало головной боли Минфину и ЦБ, смешав их карты и планы.

Но не обольщайтесь!

Самая веселуха только начинается…

Бывший глава Минэкономики, нынешний экономический советник президента России Максим Орешкин заявил, что #Россия легко и просто может избавиться от потребности в межбанковской системе SWIFT. По его словам, для этого всего-то и нужно лишь настроить систему внешней торговли. «Со SWIFT вопрос будет решён очень просто – мы сделаем так, что в нём необходимости не будет», – подчеркнул экономист.

Он также добавил, что основной задачей РФ является создание комфортных условий для внешнеэкономической деятельности. На следующей неделе состоится встреча с турецкими партнёрами, в ходе которой будет обсуждаться, как настраивать платежи. С Китаем ситуация также начинает улучшаться, рассказал Максим Орешкин, подчеркнув, что Россия не станет закрытой экономикой — планируется сотрудничество со всеми странами.

Тут можно сказать много слов, кроме матерных. К счастью, главное изложил один политтехнолог, и надо заметить, уровень понимания экономики у него намного выше, чем у бывшего министра.

«1. Когда Крез Лидийский изобрёл то, что мы сейчас называем «монетой», в чём именно состояла инновация? На тот момент на рынке основным платёжным эквивалентом были драгметаллы в слитках, и каждая операция купли-продажи сопровождалась ритуалом взвешивания этих слитков и определения качества металла, чтобы удостовериться в их соответствии своей ценности. Это делало любую серьёзную сделку долгим процессом. Монета же представляла из себя кусок того же драгметалла фиксированного веса и состава, на котором была нанесена печать самой авторитетной инстанции — суверена — подтверждающая его гарантию, что она именно того веса и объёма, как заявлено. Это радикально упростило и ускорило сделку — кто из двоих (продавец, покупатель) будет спорить с монархом? Таким образом, это было в первую очередь масштабное снятие ключевой «транзакционной издержки», по Коузу.

2. Из этого экскурса понятно, что в вопросах денег ключевое не то, где и под чьим контролем находится центр эмиссии, а то, где находится центр доверия к их стоимости. Если говорить о ситуации с рублём, он не был суверенной валютой не потому, что центр эмиссии был где-то снаружи, а скорее потому, что снаружи был центр доверия. Стоимость рубля критически зависела от стоимости бочки нефти и иных сырьевых товаров на мировом рынке, и её колебания влияли на покупательную способность рубля и его курс относительно других валют гораздо сильнее, чем любые манипуляции суверенного эмиссионного центра с учётной ставкой или темпы эмиссии.

3. Главное препятствие заявленной дедолларизации — это чрезвычайно развитая долларовая инфраструктура. Любой отказ от доллара как средства взаиморасчётов сразу же кратно увеличивает уровень транзакционных издержек. Когда наш бизнес в расчёте с китайскими контрагентами сейчас переходит на юани, он с удивлением обнаруживает, что если доллар до Пекина шёл сутки, то юань туда же идёт неделю, будто его везут по Транссибу. Принципиальное решение — во-первых, построение системы доверия, а во-вторых, построение развитой инфраструктуры снятия транзакционных издержек. И то, и это — долго, дорого, крайне трудоёмко и в создании, и в поддержании/апгрейде. Более того, глядя из сегодня, масштаб задачи выглядит практически неподъёмным для нашего колхоза»

И действительно. Доверие — к товару ли, к к услуге ли, к правительству и т.п. — главный актив XXI века. Даже вы, если только живёте не в глухой тайге натуральным хозяйством, а хотя бы немного в экономике и в социуме, пользуетесь им по много раз на дню, в большинстве случаев, даже не замечая того. А если хоть немного умны, то ещё и создаётк его для себя.

Странно, что этих азов не понимает как бы «профессиональный экономист» с хорошим образовательным бэкграундом и прочим послужным списком. Словно он из спецслужб, где доверие как социальный феномен считается сомнительным, бесполезным, а то и вредным в огромном количестве случаев.

Хотя на самом деле — всё он понимает. Просто выбрал себе «комфортную» роль клоуна у п***ов. И такую же выбирают себе сейчас все лица, мало-мальски ответственные за денежно-кредитную политику. Что уже совсем скверно для нацвалюты. Ну не может она быть адекватной при неадекватных властях!

То есть — рублю скоро π-ц???

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