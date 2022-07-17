Мнение: Прикрутите кондиционер

Прикрутите кондиционер

Европа не только сможет пережить предстоящие месяцы, но и навсегда освободиться от энергетической зависимости от России. К тому же это позволит создать чёткую систему энергетической безопасности по всему континенту и ускорит переход на более экологичные источники энергии, объясняет автор: «Во время кризисов Европа обычно объединяется. Пора снова это сделать. Если вы читаете это в Париже или Мадриде с включённым кондиционером, то немного убавьте его».

https://russian.rt.com/inotv/2022-07-16/Economist-etoj-zimoj-Evropu-zhdyot – цинк

Более 350 человек скончались от последствий жары, которая установилась на большей части территории Испании в последние шесть дней, свидетельствуют данные Института общественного здравоохранения, которые приводит испанская телерадиокомпания РТVЕ.

"Согласно статистическим данным, собранным в период с 10 по 15 июля, вследствие высоких температур, которые отмечаются в Испании в последнюю неделю, скончались 360 человек, при этом пик смертности – 123 человека – пришелся на пятницу", – сообщает в субботу РТVЕ.

https://www.interfax.ru/world/852505 – цинк

Идеологические установки вступают в противоречие не только с экономическими, но и климатическими факторами.

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