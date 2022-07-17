Светлый человечек у разбитого корыта – Личное мнение

Попалось на глаза старое интервью бывшей жены Константина Меладзе Яны.



Фото: Соцсети

Сколько же боли пережила эта красивая и, как мне кажется, хорошая женщина с лёгкой руки светлого человечка Верунчика Брежневой.

Процитирую Яну:

Я догадывалась, но не знала наверняка. В 2005 году, будучи беременной младшим сыном, я списала кризис в наших отношениях на измену, инстинкт, временную слабость. Измену смогла простить. А подтверждение тому, что служу картинкой, за которой муж живет другой жизнью, я получила позднее. Открыто могу сказать: я из тех женщин, которые, подозревая обман, могут посмотреть телефон мужа. И тогда я не выдержала, набрала ее номер. Сказала: «У меня нет ни упреков, ни претензий. Для меня звонить вам — это унижение. Но я иду на это по одной причине: мне нужно понимать, что происходит в моей семье». Ответ был неискренним: «У нас рабочие и дружеские отношения, как у отца с дочерью… Он мой наставник. Ничего нет.



Я давно наблюдаю за Брежневой. Скажу как есть: никогда она мне не нравилась.

Никогда её понос в соцсетях из сердечек, смайликов и сложенных в молитве ладошек не вводил меня в заблуждение относительно того, что представляет из себя эта натужно улыбающаяся женщина с холодным прищуром.



Фото: Соцсети

Брежнева, как мне кажется, во всём руководствуется исключительно личной выгодой. И это, кстати, нормально. Все, думаю, такие.

Но дьявол — в деталях. Деталь — в ответе на вопрос: «На что ты готова пойти на пути к своей цели?»

Именно в ответе на этот простой вопрос и заключается мерило того, какой ты человек: мелкий, средненький или тот, с которым можно и в разведку идти, и старость спокойно встречать.

Вера, на мой взгляд, очень мелкая. И чем мельче человек, тем шире он зачастую распахивает взгляд в попытке изобразить святую наивность.

Из воспоминаний Яны:

Эта женщина пришла ко мне в дом. Зачем? Сказала, хочет помочь. А я думаю, она пришла, чтобы выйти «из подполья». У меня был один вопрос: «Во имя чего понадобилось столько поломанных судеб? Я же звонила тебе. Посчитай, сколько лет жизни вы у меня отняли. Почти 10 лет!» В ответ — широко открытые глаза: «Просто тогда я посчитала, что так будет лучше». Комментарии излишни. Я поняла, что больше у меня нет времени, ни одного лишнего дня на всю эту «духовность» под названием «ВИА Гра».

Впрочем, таких притворно светлых человечков, которые сметают всё на своём пути к личной выгоде, всегда ждёт один и только один итог: разбитое корыто.

Вера у него уже сидит, даже если сама пока этого не осознала.

А я надеюсь на то, что Константин Меладзе всё-таки перевёз свою первую жену Яну с детьми поближе к себе в Италию.

Кровь — не вода. И любовь отца к дочери всегда пересилит любовь к притворно светлому человечку, особенно если человечек вышел в тираж примерно позавчера.



Фото: Соцсети

А вы когда-либо шли по головам на пути к своей цели? Прилетело? А, может, по вашей голове кто-то прошёл? Чем дело кончилось?

Рассказывайте!

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