 

Греция не исключила, что разбившийся украинский самолет перевозил боеприпасы

17.07.2022, 2:01, Новости дня
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В Греции разбился украинский самолет Ан-12, который мог перевозить боеприпасы, сообщил представитель Службы гражданской защиты Греции.

Самолет украинской компании совершал коммерческий рейс MEM3032 из Сербии в Иорданию, когда пилот сообщил об отказе одного из четырех двигателей. Ему разрешили аварийную посадку в аэропорту города Кавала. Когда самолет должен был пойти на посадку, он начал терять высоту с горящим двигателем – вероятно, зацепил ЛЭП. Район остался без света, а сам Ан-12 разбился в 40 км от аэропорта. Экипаж состоял из восьми человек, передает ТАСС со ссылкой на Open TV и ERT.

Представитель Службы гражданской защиты Греции сообщил, что «пожарные организовали периметр вокруг упавшего самолета, пламя уже значительно уменьшилось». Военные направили туде группу, которая примет решение «о возможности тушения пожара». «Пока нам сказали не приближаться к самолету. Возможно, там находятся боеприпасы», – сообщил он.

СМИ сообщают, что над местом падения запустят БПЛА, чтобы выяснить, выжил ли кто-то из экипажа. Поступило указание надеть защитные маски, так как ощущается некий специфический запах с места пожара.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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