Второй за неделю кенгуру потерялся в Венгрии

На севере Венгрии заметили потерявшегося кенгуру, сообщают СМИ.

Кенгуру заметили в районе поселения Кирайрет, животное было сопокйным. Его видели «на дороге между Папхедь и Кирайрет», но «присутствие машины его особо не беспокоило, пока он переходил дорогу», передает РИА «Новости» со ссылкой на hirado.hu.

Местная охотничья ассоциация и власти сейчас заняты поиском как самого кенгуру, так и его владельцев – пока «неизвестно, откуда сбежало и кому может принадлежать» животное. Отмечается, что в Венгрии «частное лицо может содержать кенгуру Беннетта».

Портал указывает, что в воскресенье в будапештском районе Чепель полиции сообщили о кенгуру, бродящем по улице в два часа ночи. Животное поймали после пятичасовой погони.

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