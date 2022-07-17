 

Второй за неделю кенгуру потерялся в Венгрии

17.07.2022, 2:01, Новости дня
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На севере Венгрии заметили потерявшегося кенгуру, сообщают СМИ.

Кенгуру заметили в районе поселения Кирайрет, животное было сопокйным. Его видели «на дороге между Папхедь и Кирайрет», но «присутствие машины его особо не беспокоило, пока он переходил дорогу», передает РИА «Новости» со ссылкой на hirado.hu.

Местная охотничья ассоциация и власти сейчас заняты поиском как самого кенгуру, так и его владельцев – пока «неизвестно, откуда сбежало и кому может принадлежать» животное. Отмечается, что в Венгрии «частное лицо может содержать кенгуру Беннетта».

Портал указывает, что в воскресенье в будапештском районе Чепель полиции сообщили о кенгуру, бродящем по улице в два часа ночи. Животное поймали после пятичасовой погони.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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