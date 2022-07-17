 

В Германии указали на угрозу обрушения европейского газового рынка

17.07.2022, 2:00, Новости дня
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Если страны ЕС не станут делиться топливом друг с другом при дефиците, европейский газовый рынок может рухнуть, сообщил директор Института экономики Германии Михаэль Хютер.

Хютер призвал не допустить «такой ситуации, когда отдельные члены ЕС прекращают поставки в соседние страны». По его словам, сохранять поставки «в интересах Европы и в интересах Германии, которая обменивается газом со всеми соседями». По его словам, если страны ЕС станут думать только о себе, бизнес и потребители столкнутся с катастрофическими последствиями, передает РИА «Новости» со ссылкой на Welt am Sonntag.

Напомним, темпы заполнения газом подземных хранилищ Европы в понедельник, 11 июля, упали вдвое на фоне остановки «Северного потока» на плановое техобслуживание.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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