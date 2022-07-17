Das Erste – возвращение к тесному сотрудничеству — «Роскосмос» и NASA договорились о перекрёстных полётах на МКС

Россия и США возвращаются к более тесному сотрудничеству в космосе, пишет Das Erste. Космонавты «Роскосмоса» и астронавты NASA будут снова летать на МКС вместе — иногда космические корабли будут запускаться с космодрома во Флориде, иногда с Байконура. Соглашение о перекрёстных полётах интегрированных экипажей призвано обеспечить бесперебойное обслуживание российского и американского сегментов станции в случае нештатных ситуаций.



AP

Космические агентства РФ и США возвращаются к более тесному сотрудничеству. C сентября на Международную космическую станцию (​​МКС) на российских и американских кораблях будут летать экипажи из представителей обеих стран. Соответствующее соглашение о перекрёстных полётах интегрированных экипажей было подписано в четверг, передаёт Das Erste.

«Соглашение отвечает интересам РФ и США и будет способствовать развитию сотрудничества в рамках программы МКС и эффективной реализации проектов по исследованию и освоению космического пространства в мирных целях», — заявили в «Роскосмосе». Соглашение гарантирует, что в случае задержки или отмены запуска корабля на борту МКС всегда будет находиться по крайней мере один космонавт «Роскосмоса» и один астронавт NASA для обслуживания российского и американского сегментов станции соответственно.

В заявлении NASA отмечается, что решение было принято из соображений безопасности и для обеспечения «присутствия США в космосе».

Соглашение было обнародовано вскоре после того, как президент РФ Владимир Путин подписал указ об увольнении Дмитрия Рогозина с должности генерального директора «Роскосмоса». Как считает издание, после начала российской спецоперации на Украине Рогозин «занял конфронтационную позицию по отношению к Западу». Он пригрозил выйти из программы МКС и заявил о невозможности сотрудничества с Западом.

Запуск российского корабля «Союз МС22» с космодрома Байконур запланирован на сентябрь 2022 года. В состав экипажа войдут астронавт NASA Франсиско Рубио и космонавты «Роскосмоса» Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин.

Анна Кикина станет первым российским космонавтом в составе экипажа корабля Crew Dragon американской компании SpaceX. Вместе с ней с космодрома во Флориде осенью на МКС отправятся американские астронавты Николь Мэнн и Джош Кассада, а также японец Коичи Ваката.

С 2011 года для доставки астронавтов NASA на орбиту использовались российские корабли, запускаемые с космодрома Байконур в Казахстане. С 2020 года с территории США вновь стали осуществляться пилотируемые полёты на МКС, пишет Das Erste.