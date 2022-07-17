Найден белок, связанный с эпилепсией

Учеными из Соединенных Штатов Америки был открыт белок, который влияет на развитие мышечных судорог. По их мнению, он может быть ответственен за возникновение эпилепсии.

Специалисты до сих пор не могут понять, из-за чего возникает и развивается эпилепсия. Данная патология характеризуется тем, что у человека происходят непроизвольные судороги большинства мышц тела. Недавно ученые обнаружили белок TMEM184B, который участвует в формировании связи между нейронами и мускулатурой. Если в нервных клетках не хватает соединения TMEM184B, они намного чаще переходят в состояние возбуждения, вызывая судороги.

Эксперты подтвердили свою теорию в экспериментах на лабораторных мышах, но они хотят секвенировать данное соединение и у человека. Это поможет выяснить, участвует ли белок TMEM184B в формировании других патологий, связанных с мышечными спазмами.