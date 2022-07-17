Исследователи нашли траволистный дуб, который считался вымершим

Коллектив ученых из Соединенных Штатов Америки обнаружил в одном из национальных парков Техаса дерево, которое считали полностью вымершим.

Впервые траволистный дуб был описан в 1930-х годах. Специалисты долгое время считали вид исчезнувшим, так как в 2011 году погибло последнее дерево. Не так давно было найдено еще одно растение. К сожалению, оно находится в плохом состоянии, заражено грибками и пострадало в результате лесного пожара.

Эксперты намерены спасти вид, так как этот дуб является одним из самых редких в мире. Провести мероприятие будет тяжело, ведь дерево не дает желудей. Однако для ученых это очень важная работа. Вымирание растений приводит к исчезновению большого количества видов животных и насекомых.