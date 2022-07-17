Джинсовый комбинезон – главный фаворит лета: как стилизовать самые актуальные модели теплого сезона

Джинсовый комбинезон считается довольно опасной модной вещью. Стоит надеть ботинки – и вы будто собираетесь на работу в деревню. На самом деле комбинезон входит в топ самых стильных вещей сезона, главное, прислушаться к советам стилистов и не выйти за рамки дозволенного.

Плюссайз

Если вам кажется, что джинсовый комбинезон – одежда исключительно для худых, вы глубоко заблуждаетесь. Комбинезоны хорошо смотрятся на всех, независимо от возраста и цифр на весах. Все зависит от собственного вкуса и стиля. Пышные девушки без стеснения могут добавлять к комбинезону удобные кеды, любимые топики и футболки. Поверьте, что некоторые виды денима будто созданы для ваших пышных бедер. Главное – избегайте неправильных геометрических рисунков и мелких цветов на принтах.

Комбинезон с юбкой

Ваш вариант, если юбки для вас летом – это святое. Выглядит необычно и очень женственно. С такой юбкой можно составить любой образ, от мягкого девчачьего до жесткого офисного. Главное, выбрать правильные аксессуары и верх. В данном случае топ в полоску придает образу известную долю кокетства.

Ретро

Если вы относитесь к тем счастливицам, которые живут в одном весе, а потому могут позволить себе годами носить и хранить одну и ту же одежду, поздравляем. У вас есть редчайший шанс выгулять ретро-комбинезон в стиле 70-х, помните, мода на стиль была популярна четыре года назад. Одежда такого кроя регулярно появляется на обложках модных журналов. Комбинезон комплиментарен любому возрасту и росту. Подберите к комбинезону ретро сумочку и блузку.

Мороз и солнце

Комбинезон может быть спасением в прохладную погоду, когда в осенних штанах еще жарко, но в летней одежде уже прохладно. В нашем подсознании очень крепко сидит “модное” сочетание комбинезона с футболкой, хотя кто, где и когда превратил их в идеальную пару – неясно. Но мы преследуем комфорт, поэтому вместо футболки к старым, классического кроя комбинезона и смело добавляем оригинальные блузы и рубашки: горох, геометрический принт, рисунки или комиксы. Не забываем про любимый кашемировый свитер.

На дачу

Хаос, умышленно спланированный, смотрится одновременно стильно и расслабленно. Достаточно спустить одну лямку комбинезона, будто ее и не было никогда. Перекройте ее сумкой через плечо или рюкзаком. Расслабленности образу придадут слегка растрепанные волосы, кеды и легкий макияж, либо его полное отсутствие, если вы и правда в таком образе собираетесь на дачу или в поход.

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Комбинезон с шортами

В особенно жаркие дни хочется надевать как можно более легкую, короткую одежду. Обратите внимание на такой вариант комбинезона. Смотрится гораздо интереснее, чем банальные шорты, можно сочетать с обычной футболкой или кроп-топом. Короткий комбинезон не выглядит вульгарно. Удобства добавят простые сандалии или кеды.

Открытые плечи

Этот вариант топа, будто привет из 90-х. Ну, вам ведь не надо говорить, что все модно из 90-х сегодня на пике популярности? Отлично, значит вам будет интересно такое сочетание: открытые плечи и комбинезон. Не волнуйтесь о том, подходят они друг другу или нет. Стилисты одобряют. Но тут важно уравновесить образ правильно подобранными аксессуарами, сумочкой и очками в широкой оправе.

Укороченный топ

Девушки не жалуют комбинезоны, потому что в большинстве случаев они выглядят грубо. Но стилисты призывают не бояться грубости и укротить ее с помощью кроп-топа, который открывает достаточно кожи, чтобы вы выглядели сексуально и чувствовали себя комфортно.

Белая рубашка

Строгая белая рубашка и джинсовый комбинезон вместе создают расслабленный прогулочный образ. Для стилизации образа добавьте белые кроссовки и яркий платок на голову, чтобы сделать акцент на лице.