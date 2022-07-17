Экс-глава управления СБУ по «Автономной Республике Крым» задержан на Украине

На Украине задержан Олег Кулинич, который до марта 2022 года возглавлял управление СБУ по «Автономной Республике Крым», сообщают СМИ.

Задержание провело главное управление «Д» СБУ, также «на финальном этапе» привлекли Государственное бюро расследований, пишет «Страна.ua».

На задержании присутствовал первый зампред СБУ Василий Малюк, передает ТАСС.

Как пишет «Страна.ua», Кулинич «был задокументирован на общении с представителями Минобороны России, а также с экс-заместителем секретаря СНБО во времена Януковича Владимиром Сивковичем», который после 2014 года живет в России.

В марте президент Украины Владимир Зеленский снял Кулинич с должности главы управления СБУ по «Автономной Республике Крым» (так российскую Республику Крым называет Киев, который отказывается признавать воссоединение полуострова с Россией и продолжает считать его своей территорией).

Напомним, Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

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