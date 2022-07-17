 

Наследный принц Саудовской Аравии припугнул Байдена потерей союзников

17.07.2022, 1:01, Новости дня
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Если США продолжат навязывать свои ценности другим странам, то из союзников у Вашингтона останутся только члены НАТО, сообщил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман президенту США Джо Байдену.

Бен Салман заявил, что все государства «обладают рядом похожих ценностей, но у каждой страны также имеются свои ценности». По его словам, «правильные ценности и принципы привлекают к себе народы». Однако «их навязывание силой приводит к противоположному результату, что случилось в Ираке и Афганистане, где США потерпели неудачу», передает РИА «Новости» со ссылкой на Al Arabiya.

Как сообщил наследный принц, необходимо осознавать наличие у стран разных ценностей и уважать их, а если «США хотят, чтобы страны на 100% разделяли их ценности, то с ними останутся только страны НАТО». Он подчеркнул необходимость «мирно сосуществовать, несмотря на различия».

Напомним, в субботу Байден завершил ближневосточное турне, предпринятое с целью продемонстрировать странам Ближнего Востока лидерскую роль США в регионе, не уступая ее РФ и Китаю. Накануне во дворце Аль-Салман в городе Джидда американский лидер встретился с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, который фактически взял на себя основные лидерские функции вместо короля Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда.

В ходе переговоров Байден заявил наследному принцу, что считает его ответственным за жесткое убийство в октябре 2018 года журналиста Джамаля Хашогджи. Рассказывая об итогах встречи, Байден заявил, что не жалеет о своих прежних угрозах превратить Саудовскую Аравию в страну-изгоя за убийство Хашогджи.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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