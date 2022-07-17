 

Мнение: Город и дети

17.07.2022, 0:50, Разное
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Вокруг «удара по Дому офицеров в Виннице» споры идут третий день, однако все время по какой-то совершенно второстепенной теме. «Патриоты» без устали твердят, что раз целью был Дом офицеров, то «это совершенно легитимная цель», и даже таскают какие-то снимки, якобы доказывающие, что «в Доме офицеров было много военных». А им возражают не менее яростно, доказывая, что название «Дом офицеров» по всему экс-СССР – это обозначение культурно-досугового центра, так сложилось еще с советских времен, и в «Домах офицеров» не военные кучкуются, обсуждая боевые планы, а располагаются детские кружки, курсы кройки и шитья, балетные студии и магазины сувениров.

Но спор сам по себе идиотский. Всю ситуацию вполне можно изложить в общем виде: есть некий мирный город, вдалеке от зоны боевых действий, в государстве, которому никто не объявлял войну. Прямо посреди этого мирного города, в самом его центре, есть обычное гражданское здание, в котором, МОЖЕТ БЫТЬ, заседают некие офицеры. Белый день, вокруг магазины, оживленное движение, дети, театральные студии и кружки. Вопрос: можно ли нанести по этому гражданскому зданию внезапный ракетно-бомбовый удар – понимая, что «высокоточное оружие» не является таким уж прям совсем высокоточным и вполне может промазать в радиусе 100-300 метров, а то и больше?

По-моему, ответ на вопрос в таком общем виде более чем очевиден. Настолько очевиден, что как-то даже непонятно, зачем вообще спрашивать. Вопрос из той же серии, что и – если некие террористы захватили целую школу вместе с детьми и педагогами, то можно ли взорвать эту школу к чертовой матери, дабы похоронить разом всех террористов? Мы, может, и по такому поводу развернем дебаты?

Если же по нашему общему вопросу у кого-то до сих пор остаются сомнения, можно уточнить название: давайте предположим, что город называется Москва. Какие будут варианты ответа?

Источник: Размышления вольного социолога



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