 

Independent – Джонсон пропустит посвящённое рекордной жаре кризисное совещание ради прощальной вечеринки

17.07.2022, 0:23, Разное
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Британский премьер Борис Джонсон пропустит кризисное совещание правительства, посвящённое рекордной жаре, чтобы устроить прощальную вечеринку для друзей и семьи в своей загородной резиденции Чекерс, пишет The Independent. Ожидается, что в начале следующей недели температура в Великобритании достигнет около 40°С, что может угрожать жизням британцев.


АР

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пропустит кризисное совещание, посвящённое надвигающейся на страну рекордной жаре, которая может угрожать жизням британцев, чтобы устроить вечеринку в роскошной загородной резиденции Чекерс, пишет The Independent. 

В субботу днём британские министры и эксперты встретятся в Кабинете министров, для того чтобы провести совещание правительственного комитета безопасности «Кобра», чтобы подготовиться к рекордной температуре, которая, как ожидается, в понедельник достигнет 40°С.

Однако премьер-министр будет находиться в 50 км в Бакингемшире на прощальной вечеринки для друзей и семьи, перед тем как в начале сентября Джонсон покинет свой пост. Эта вечеринка организована после того, как Джонсон и его жена Кэрри были вынуждены отказаться от плана использовать Чекерс для отложенного свадебного приёма на фоне критики общественности.

Официальные приглашения на вечеринку, как предполагается, были разосланы в начале этой недели. «Это их прощальная вечеринка в Чекерс в эти выходные. Приглашены партнёры и дети», — сообщил источник в Консервативной партии.

Как отмечает издание, Джонсон прежде уже пропускал ряд совещаний, посвящённых пандемии коронавируса, пока, как предполагается, оформлял развод и писал книгу о УильямеШекспире.

Заместитель лидера оппозиционной Лейбористской партии Анджела Рейнер заявила, что Джонсон «вернулся к своим старым трюкам, пропуская важные встречи «Кобры». По словам Рейнер, «опальный премьер-министр готовится веселиться, пока Британия закипает».

Впрочем, источник на Даунинг-стрит сообщил The Independent, что «нет ничего необычного» в том, что совещание проводят другие члены кабинета министров, в данном случае министр канцелярии Кит Малтхаус. Это уже второе совещание, которое Малтхаус проведёт в отсутствие Джонсона, после заседания в четверг, которое было посвящено угрозе тепловой волны.



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