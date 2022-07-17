Exxpress – «понятия не имеем, куда оно направляется» — в Европе обеспокоены отсутствием контроля за поставками оружия на Украину

В течение последних пяти месяцев Запад, особенно США и Великобритания, отправляют на Украину всё больше и больше оружия, пишет Exxpress. Однако ещё в апреле Европол сообщил, что контрабанда оружия с Украины на чёрные рынки за пределами зоны боевых действий уже началась. «Бессистемность и хаотичность» поставок признают и многие европейские чиновники. Они заявляют о необходимости создания механизма контроля и «подробной инвентаризации» всей военной техники, поставляемой в страну.



AP

Вашингтон успокаивает, а Киев заявляет о «российской дезинформации», но факт остаётся фактом: переданное Украине оружие «попало на вооружение не только украинской армии». И это произошло не случайно, пишет Exxpress.

Ещё в апреле Европол заявил, что, по данным расследований, контрабанда оружия с Украины на чёрные рынки за пределами зоны боевых действий уже началась. В течение последних пяти месяцев Запад, особенно США и Великобритания, отправляют на Украину всё больше и больше оружия. Существуют опасения, что организованные преступные группировки будут использовать это оружие ещё долгое время после окончания вооружённого конфликта.

Представители министерства обороны США ещё несколько месяцев назад признали, что неспособны отслеживать маршруты поставок оружия, поставляемого на Украину. Недавно об этом заявил и генеральный инспектор Министерства обороны США. СМИ всё чаще цитируют европейских официальных лиц, желающих оставаться неизвестными: они сообщают о необходимости «подробной инвентаризации» всей военной техники, поставляемой в страну. Чиновники отмечают, что поставки оружия и военной техники через границу осуществляются «бессистемно и хаотично».

«Всё это оружие поступает в южную часть Польши, доставляется к границе, а затем для её пересечения просто распределяется по транспортным средствам: грузовикам, фургонам, иногда частным автомобилям, — сообщил один из европейских чиновников. — После этого мы ничего не знаем о его местонахождении, и понятия не имеем, куда оно направляется, где оно используется и остаётся ли оно в стране вообще».

Во время гражданской войны в Сирии значительная часть оружия, используемого международной коалицией во главе с США для вооружения антиасадовских повстанцев, попала в руки ИГ* и «Аль-Каиды»*. Это задокументированный факт.

Однако некоторые американские официальные лица продолжают утверждать, что оружие находится под пристальным наблюдением и контролем США. При этом они также признают, что оно может попасть «не в те руки». Например, Бонни Дениз Дженкинс, заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности, заявила, что риск попадания американского оружия в чужие руки является одной из ключевых потенциальных проблем, учитывая «сложную ситуацию» на Украине. «Соединённые Штаты очень серьёзно относятся к своей ответственности по защите американских военных технологий и по предотвращению их утечки или незаконного распространения», — подчеркнула Дженкинс. По её словам, США находятся в «постоянном контакте» с Киевом по этому вопросу.

Тем не менее Вашингтон, похоже, готов идти на риск. Переносные зенитно-ракетных комплексы Stinger и противотанковые ракетные комплексы Javelin, передаваемые Киеву, будут представлять «огромную опасность» для гражданского транспорта, в том числе авиации в случае попадания в руки террористов.

Подобные опасения Киев называет «российской пропагандой». Так, советник министра обороны Украины Юрий Сак недавно заявил, что «любое перемещение вооружений как на территорию Украины, так и с её территории очень внимательно отслеживается и контролируется как Украиной, так и её международными партнерами». По его словам, подобные утверждения, «могут быть частью информационной войны России, чтобы отбить у международных партнёров охоту предоставлять Украине оружие, необходимое для победы».

По данным источников, в настоящий момент несколько стран НАТО ведут переговоры с правительством Украины о создании механизма контроля, который позволит отслеживать поставки оружия и его местонахождение после попадания в руки украинской армии. «В связи с этим возникает вопрос: почему таких списков с серийными номерами не существуют до сих пор?» — задаётся вопросом австрийское издание Exxpress.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.