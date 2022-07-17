Чувство голода связали с гневом и раздражением

Британские ученые совместно со своими коллегами из Университета Медицинского университета имени Карла Ландштейнера из Австрии провели исследование и выяснили, что голод может сделать людей раздражительными, злыми и гневными.

Чтобы доказать свою теорию, эксперты провели эксперимент с участием 64 добровольцев. Люди на протяжении трех недель описывали ученым свое психоэмоциональное состояние во время голода. Оказывается, это чувство делало подопытных более злыми и раздражительными.

Стоит иметь в виду, что голод негативно влияет на психическое состояние и настроение всех людей. Это никак не зависит от возраста, пола, привычек, расы, наличия расстройств или соматических заболеваний.