Эксперты узнали, как работает мозг билингвов

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17.07.2022, 0:05, Разное
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Международная группа ученых провела исследование и выяснила, как изменяется работа мозга билингвов в зависимости от связи называемых им слов.

Билингвизм – владение двумя языками одновременно. При этом явлении близкие по значению слова на разных языках могут объединяться в мозге человека в общую лексику, что не мешает нормально говорить и мыслить. Продемонстрировал это и эксперимент на семантический прайминг, во время которого 17 добровольцам демонстрировали изображения слов.

Ученые снимали показатели с помощью электроэнцефалографии и зафиксировали изменения в активности работы мозга, если между целевым и прайм-словам была тесная связь.



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