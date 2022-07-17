Эксперты узнали, как работает мозг билингвов

Международная группа ученых провела исследование и выяснила, как изменяется работа мозга билингвов в зависимости от связи называемых им слов.

Билингвизм – владение двумя языками одновременно. При этом явлении близкие по значению слова на разных языках могут объединяться в мозге человека в общую лексику, что не мешает нормально говорить и мыслить. Продемонстрировал это и эксперимент на семантический прайминг, во время которого 17 добровольцам демонстрировали изображения слов.

Ученые снимали показатели с помощью электроэнцефалографии и зафиксировали изменения в активности работы мозга, если между целевым и прайм-словам была тесная связь.