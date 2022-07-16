“Лонг шэг” — трендовая стрижка в стиле ретро для тех, кому жалко расставаться с длинными волосами

Если посмотреть на современные модные тенденции, то можно сделать вывод, что короткие стрижки снова на пике популярности. Но что делать, если вы не готовы расставаться с длинными волосами? В этом случае вам подойдет трендовая стрижка в стиле ретро “лонг шэг”. Она позволит вам выглядеть модно и при этом сохранить длину волос.

Ретрострижка вернулась в моду

В 1970 годы была популярна стрижка “шэг”. Сейчас она снова попала в центр внимания. Эта прическа отличалась рваными слоями и немного небрежным видом. В некоторых случаях она сочеталась с челкой.

Эта лохматая стрижка вернулась в моду в 2022 году, но теперь ее создают на длинных волосах. В результате получилась прическа “лонг шэг”, которая придает прядям объем и текстуру.

Отличительные черты

Классическая прическа “шэг” предполагала длину шевелюры до подбородка или до плеч. Ее современная версия “лонг шэг” предназначена для более длинных прядей. Она отличается ступенчатыми слоями, которые выглядят рваными, а иногда и текстурированными.

В верхней части головы создаются более короткие слои, чем на кончиках. Это придает шевелюре больше полноты и объема. Такую прическу дополняют бахромчатой челкой, которая небрежно падает на лицо.

Преимущества стрижки

Стрижка “лонг шэг” имеет немало преимуществ. Она универсальна и подходит для прядей разного типа и текстуры.

Эта прическа также сочетается с разными типами лица. Обладательницам угловатой формы она поможет обрести более нежный овал, а круглолицым женщинам позволит визуально удлинить черты.

“Лонг шэг” идеально подходит для лета. Она позволяет облегчить шевелюру и снять с нее лишнюю тяжесть. Такая прическа помогает как увеличить, так и убавить объем шевелюры, в зависимости от вашего естественного типа волос.

Эта прическа не требует сложной укладки. Стиль “шэг” предполагает некоторую хаотичность. Вам достаточно вымыть волосы и высушить их феном. Если вы хотите придать ступенчатым слоям текстуру, то можете использовать специальный спрей.

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Удлиненная лохматая стрижка имеет больше версий, чем классический вариант. Далее мы расскажем о наиболее интересных версиях этой прически – “осьминог” и “бабочка”.

“Осьминог”

Эта стрижка недавно завоевала мир красоты. “Осьминог” отличается множеством ступенчатых слоев, обрамляющих лицо. Несмотря на странное название, эта прическа не так экстравагантна, как кажется. Это версия стрижки “лонг шэг” с длинными слоями, большим объемом и выраженной текстурой.

Эта трендовая прическа подходит не всем. Она красиво смотрится только на густых волосах. Если они тонкие, то шевелюра не будет выглядеть объемной, так как данная стрижка предполагает сильное прореживание прядей.

Стрижка “осьминог” облегчает тяжелую шевелюру. Слои рекомендуется укладывать круглой щеткой.

“Бабочка”

Эта вариация стрижки “лонг шэг” характеризуется короткими слоями сверху и спереди в сочетании с длинными кончиками. Текстурированная прическа “бабочка” предполагает разные варианты укладки и отлично сочетается с челкой.

Заключение

Если вы не хотите коротко стричь волосы, то попробуйте прическу “лонг шэг”. Она универсальна и подходит большинству женщин.