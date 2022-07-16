Стрижка «под осьминога» — новый тренд 2022 года: идеи для преображения

Стрижка под осьминога является самой трендовой прической не только этого, но и будущего сезона, настолько высок ее потенциал. И это заслуженно, поскольку она выглядит максимально привлекательно, к тому же она является практичной, женственной и эффектной. Рассмотрим несколько наиболее стильных моделей.

Баклажан

Отличный вариант (на главном фото), благодаря которому вы можете продемонстрировать красоту своих волос. Баклажановый оттенок остается в тренде, поскольку он позволяет волосам переливаться оригинальными и креативными оттенками. Больше всего подходит обладательницам густых волос, однако может быть использован и для других текстур.

Прическа с завитыми наружу концами

Отличная стрижка, которая смотрится просто великолепно. Вам нужно всего лишь распрямить волосы и завить кончики наружу. Объем на макушке, а также гладкие волосы на затылочной и боковых частях и приподнятые кверху кончики смотрятся очень кокетливо. Замечательная идея для тонких волос, когда объем в принципе не требуется, все решает форма.

Многослойный осьминог

Очень выигрышная стрижка при наличии тонких волос. Многослойность однозначно добавляет объема, а завитые наружу локоны делаю прическу стильной и несколько кокетливой. Плюсом является то, что она максимально практична, поскольку на укладку вам понадобится минимум времени. Достаточно помыть голову и высушить волосы привычным для вас способом (при необходимости можно завить кончики плойкой).

Осьминог с длинной челкой а-ля Брижит Бардо

Очень оригинальная прическа с длинными волосами на затылочной части, а также с состриженными боковыми сторонами и челкой-шторкой, которая известна, как челка Брижит Бардо. Отличное решение для обладательниц квадратного и круглого лица, поскольку при помощи челки можно удачно скрыть часть пухленьких щек и отвлечь внимание от второго подбородка.

С густой челкой

Челка сегодня находится в тренде, поэтому вы можете поэкспериментировать с сочетанием густой челки и прически “под осьминога”. Ровная и густая, она способна подкорректировать форму вашего лица, визуально сделав ее идеально овальной. Например, если лицо имеет удлиненную форму, такая челка будет просто творить чудеса. Она покроет лоб и поможет сделать форму закругленной.

Зеленый оттенок и рваная челка

Если вы являетесь очень смелой и креативной женщиной, такая прическа однозначно придется вам по вкусу. Очень оригинальная форма, подчеркивающая красоту отдельных черт лица и удачно маскирующих то, что вы планируете скрыть. Цвет привлекает внимание, поэтому если вы к этому стремитесь, данная модель поможет вам выглядеть стильно и ярко.

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Осьминог с мягкими слоями

Многослойная прическа, которая подойдет всем представительницам прекрасного пола, которые предпочитают оригинальные модели и креативные прически. Уменьшение объема по направлению к кончикам, стильная челка и оригинальный цвет помогут вам сделать образ целостным.

Прическа, обрамляющая лицо

Отличный выбор для тех, кто хочет подкорректировать форму лица и превратить ее из круглой в овальную. Пряди у лица позволяют не только замаскировать часть пухленьких щечек, но и спрятать двойной подбородок.

Текстурированные слои

Отличный выбор для тех, кто мечтает о привлекательной прическе, но не любит проводить много времени за укладкой. Форма ее напоминает модную в прошлом столетии кефаль. Вы сможете совместить желание иметь длинные волосы и в то же время делать разные прически, которые подойдут для повседневной носки и торжественного выхода. Комбинация коротких и длинных слоев является самым удачным выбором для тех, кто хочет выглядеть стильно.

Осьминог на светлых волосах

Очень женственная и элегантная прическа, которая позволяет продемонстрировать красоту шикарных локонов. Скомбинируйте ее со светлым оттенком, и волосы будут выглядеть максимально стильно и привлекательно.