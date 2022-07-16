Эрдоган и Макрон обсудили проект совместного производства систем ПВО
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Президенты Турции и Франции Тайип Эрдоган и Эммануэль Макрон обсудили реализацию проекта совместного производства систем ПВО SAMP-T, информирует администрация турецкого лидера.
Эрдоган «высказался за реализацию проекта на основе принципа полной открытости», передает ТАСС.
Также стороны обсудили вопросы создания в Стамбуле координационного центра по контролю за поставками по Черному морю сельскохозяйственной продукции с Украины, который «будет управляться представителями Турции, России, Украины и ООН».
Напомним, разработчик и производитель ЗРК SAMP-T – европейский Eurosam. В 2018 году Eurosam сообщил о контракте с Турцией на проведение исследования перед разработкой новой системы ПРО.
Вопрос системы ПВО давно является сложным для Турции. В 2016 году территорию Турции покинули системы ПВО Patriot. Турция сообщила о намерении создать собственный комплекс ПРО. Анкара заявляла, что хотела бы приобрести американское ПРО, но не смогла договориться о передаче технологий производства этих комплексов на территории Турции. В результате Анкара приобрела российские системы С-400 в Турцию, что вызвало гнев США.
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