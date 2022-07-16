 

Эрдоган и Макрон обсудили проект совместного производства систем ПВО

16.07.2022, 23:40, Новости дня
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Президенты Турции и Франции Тайип Эрдоган и Эммануэль Макрон обсудили реализацию проекта совместного производства систем ПВО SAMP-T, информирует администрация турецкого лидера.

Эрдоган «высказался за реализацию проекта на основе принципа полной открытости», передает ТАСС.

Также стороны обсудили вопросы создания в Стамбуле координационного центра по контролю за поставками по Черному морю сельскохозяйственной продукции с Украины, который «будет управляться представителями Турции, России, Украины и ООН».

Напомним, разработчик и производитель ЗРК SAMP-T – европейский Eurosam. В 2018 году Eurosam сообщил о контракте с Турцией на проведение исследования перед разработкой новой системы ПРО.

Вопрос системы ПВО давно является сложным для Турции. В 2016 году территорию Турции покинули системы ПВО Patriot. Турция сообщила о намерении создать собственный комплекс ПРО. Анкара заявляла, что хотела бы приобрести американское ПРО, но не смогла договориться о передаче технологий производства этих комплексов на территории Турции. В результате Анкара приобрела российские системы С-400 в Турцию, что вызвало гнев США.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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