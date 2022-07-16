Устроивший стрельбу возле парка в Москве раскаялся

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16.07.2022, 23:40, Новости дня
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Подозреваемый в стрельбе возле парка в Москве мужчина сообщил следователям, что раскаивается в случившемся.

Мужчина на допросе рассказал, что у него с потерпевшим «произошел конфликт». «И на улице у нас была встреча», – отметил он. Как сообщил подозреваемый, он «знает, что это некрасиво все, нехорошо», и «раскаивается», передает РИА «Новости».

Напомним, в Сети опубликовали видеозаписи, на которых запечатлено, как один мужчина, пытаясь догнать оппонента, стреляет в него из предмета, похожего на пистолет, и пинает уже лежащего на асфальте потерпевшего ногами по голове. Следователи завели уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Были задержаны приезжие, подозреваемые в перестрелке.

Позднее стало известно, что конфликт у входа в парк в столице со стрельбой начался из-за приставаний к девушке потерпевшего, приставать начал один из нападавших. Причем драка началась еще на территории парка, оттуда их выпроводили. Как уточняла прокуратура, 45-летний задержанный был пьян.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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