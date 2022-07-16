 

Мнение: Политическая цена санкций

16.07.2022, 23:20, Разное
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Вслед за Болгарией, и в Италии обвинили Россию в том, что она организовала правительственный кризис.

Ранее, "канадский болгарин" Петков обвинил в развале правящей коалиции и вотуме недоверия российского посла и Россию в целом, после чего последовала массовая высылка российских дипломатов, хотя основные причины вотума недоверия Петкову это прежде всего социально-экономический кризис внутри страны и падение уровня жизни, чем и воспользовались оппозиционные партии.

Отставка Драги, которую не принял президент страны, дала старт правительственному кризису в Италии, который подталкивает страну к очередным досрочным парламентским выборам и росту внутренней нестабильности, на фоне разгорающегося экономического кризиса. Все это усиливает противоречия в местном истеблишменте. И вполне естественно, что лица ответственные за развязывание войны на Украине, по которым правительственный кризис бьет в первую очередь, стремятся обвинить в этом Россию, а не собственную политику, которая довела до этой нестабильности и кризиса.

Спустя 5 месяцев войны:

1. Поражение партии Шольца на местных выборах в Германии.
2. Вотум недоверия правительству Болгарии
3. Падение кабинета Бориса Джонсона в Британии
4. Поражение партии Макрона на парламентских выборах во Франции.
5. Отставка правительства Драги и политический кризис в Италии.

Уверен, что это еще далеко не конец. Обвинять Путина можно сколько угодно, но вполне очевидно, что все это следствие экономических последствий той политики, которую проводят государства ЕС вслед за Вашингтонам.

https://t.me/boris_rozhin/57334 – цинк

Источник: Colonel Cassad



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