«Роскосмос» объявил о начале сотрудничества со SpaceX

Госкорпорация «Роскосмос» сообщила о начале широкого сотрудничества с американской компанией SpaceX. Благодаря российским технологиям, у американцев появится шанс заявить о себе в космосе, в то время как наша страна сможет заработать валюту и подтвердить свои позиции на мировом рынке космических разработок.

Инициатива сотрудничества исходит от Илона Маска – он сам связался с госкорпорацией в Twitter. Для обхода санкций расчёты будут осуществляться в криптовалюте через сайт миллиардера. «Роскосмос» уже отправил первый платёж, чтобы подтвердить серьёзность своих намерений.

«Маск признал то, что и так было всем очевидно: без наших технологий все его так называемые космические запуски – просто пыль в глаза, – поделился источник в корпорации. – Мы уже отправили авторизационный платёж в размере 20 млн долларов, завтра также планируем оплатить сервисный сбор и будем приступать к проработке совместных проектов»

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