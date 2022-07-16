В Италии призывают Драги не уходить в отставку

Ведущие члены различных партий в Италии, включая мэров крупных городов, призвали премьер-министра Марио Драги не уходить в отставку. Об этом пояснила в субботу газета The Corriere della Sera.

“С недоверием, беспокойством мы наблюдаем правительственный кризис, вызванный безответственным поведением части большинства, – цитирует газета соответствующий призыв. – Мы не можем позволить, чтобы наши города находились в кризисе, который вызывает неподвижность или раскол”. От премьер-министра требуют объяснить парламенту, почему правительство должно продолжать работу”.

Издание отмечает, что призыв не покидать свой пост поддержали сотрудники медицинских учреждений. Его также могут поддержать губернаторы итальянских регионов.

Марио Драги, который ушел в отставку в четверг, фактически покинув правящую коалицию “Движения пяти звезд”, решил уйти в отставку. Близкие к нему источники предполагают, что он может вновь подать заявление об отставке уже 20 июля. По словам близких к нему источников, он и раньше заявлял, что “второго” правительства не будет и что коалиция, в которую не входит Движение, абсурдна. Драги также выступит в парламенте в среду. Выступить там ему порекомендовал президент Серджо Маттарелла. Маттарелла отклонил отставку Драги 14 июля.