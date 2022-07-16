 

СМИ: Если республиканцы победят на выборах в Конгресс, Байдену могут объявить импичмент

16.07.2022, 22:45, Разное
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В случае победы на промежуточных выборах 2022 года члены Республиканской партии США будут готовы начать процедуру импичмента в отношении президента Джо Байдена (демократа). Об этом в субботу рассказал журнал Newsweek.
Согласно сообщению, несколько республиканцев предупредили, что намерены начать процедуру импичмента против Байдена. У представителей Республиканской партии есть веские причины добиваться импичмента. К ним относятся скандалы вокруг Хантера Байдена и вывод американских войск из Афганистана.

По данным журнала, для возбуждения процедуры импичмента необходимо большинство в Палате представителей Конгресса США. Однако для того, чтобы сместить Байдена с поста президента, потребуется две трети голосов. По мнению журнала, республиканцы вряд ли получат законодательное преимущество, необходимое для предстоящих выборов.

В ноябре состоятся промежуточные выборы в Конгресс. На них будут избраны все 435 членов Конгресса (нижней палаты), а также 34 сенатора. Демократы имеют большинство как в нижней, так и в верхней палате. В верхней палате паритет – по 50 мест от каждой партии. Дональд Трамп, бывший президент США, ранее предположил, что Республиканская партия может получить контроль над Палатой представителей на выборах 2022 года, а демократы, включая Байдена, будут политически уничтожены.



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