К чему может привести сон при свете, рассказали эксперты

Научные сотрудники Брауновского университета обнаружили, что между сном со светом и риском развития гипертонии, ожирения и диабета есть связь. Эксперты из Соединенных Штатов Америки провели эксперимент, чтобы доказать это.

Участвовало в исследовании 552 человека, которым было от 64 до 84 лет. Ученые опросили добровольцев и выяснили, как и кто предпочитал спать. Далее людей разделили на группы. Первая спала со светом, а вторая в полной темноте.

Анализ результатов исследования показал, что сон со светом повышает риск развития ожирения и диабета. Среди всех добровольцев, которые отдыхали при свете, 73% страдало от нарушения артериального давления.