Минобороны сообщило о намерении украинских боевиков взорвать мост в Запорожской области
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Украинские военные заминировали автомобильный мост в населенном пункте Полтавка в Запорожской области, информирует Министерство обороны России.
«В Полтавке Запорожской области боевики украинских вооруженных формирований заминировали автомобильный мост через реку Янчур, который они намерены взорвать и по уже отработанному сценарию с широким освещением в украинском и западном медийном пространстве обвинить российские Вооруженные Силы [России] в якобы неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры», – сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Отмечается, что ВСУ также оборудовали одной из школ Соледара опорный пункт, в подвале создан склад боеприпасов, а на прилегающей территории размещено тяжелое вооружение.
В доме по улице Пушкинская в Харькове оборудованы позиции крупнокалиберных пулеметов и расчетов ПЗРК, а также склады боеприпасов. При этом местным жителям запретили выходить из квартир, и все попытки эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются.
«В Одессе на территории школы № 100 (ул. Верненская) подразделения ВСУ разместили бронетехнику, тяжелую артиллерию и РСЗО, по периметру учебного заведения выставили блокпосты, подходы к учреждению заминированы, но местное население об этом умышленно не уведомлено», – добавили в ведомстве.
В Славянске в социальном приюте для детей «Паруса Надежды» националисты оборудовали казарму и опорный пункт. В подвале в качестве «живого щита» насильно удерживаются воспитатели с детьми.
В пятницу начальник российского Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщал, что украинские националисты удерживают в школе Торецка в ДНР жителей близлежащих домов, они разместили там боеприпасы и бронетехнику.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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