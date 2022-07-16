Минобороны сообщило о намерении украинских боевиков взорвать мост в Запорожской области

Украинские военные заминировали автомобильный мост в населенном пункте Полтавка в Запорожской области, информирует Министерство обороны России.

«В Полтавке Запорожской области боевики украинских вооруженных формирований заминировали автомобильный мост через реку Янчур, который они намерены взорвать и по уже отработанному сценарию с широким освещением в украинском и западном медийном пространстве обвинить российские Вооруженные Силы [России] в якобы неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры», – сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Отмечается, что ВСУ также оборудовали одной из школ Соледара опорный пункт, в подвале создан склад боеприпасов, а на прилегающей территории размещено тяжелое вооружение.

В доме по улице Пушкинская в Харькове оборудованы позиции крупнокалиберных пулеметов и расчетов ПЗРК, а также склады боеприпасов. При этом местным жителям запретили выходить из квартир, и все попытки эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются.

«В Одессе на территории школы № 100 (ул. Верненская) подразделения ВСУ разместили бронетехнику, тяжелую артиллерию и РСЗО, по периметру учебного заведения выставили блокпосты, подходы к учреждению заминированы, но местное население об этом умышленно не уведомлено», – добавили в ведомстве.

В Славянске в социальном приюте для детей «Паруса Надежды» националисты оборудовали казарму и опорный пункт. В подвале в качестве «живого щита» насильно удерживаются воспитатели с детьми.

В пятницу начальник российского Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщал, что украинские националисты удерживают в школе Торецка в ДНР жителей близлежащих домов, они разместили там боеприпасы и бронетехнику.

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