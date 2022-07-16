 

Состоялось экстренное заседание кабмина Британии из-за сильной жары в стране

16.07.2022, 22:16, Новости дня
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Чрезвычайный комитет кабмина Великобритании Cobra провел уже второе экстренное заседание из-за сильной жары, сообщают СМИ.

Агентство по здравоохранению объявило четвертый уровень опасности, то есть сила и продолжительность тепловой волны грозит болезнями и смертью даже здоровым людям, которые не входят в группы риска. На Даунинг-стрит сообщили, что планируется ограничить железнодорожные перевозки, чтобы «избежать какого-либо потенциального ущерба». Также могут закрыть ряд школ в южной части страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на Sky News.

Напомним, метеорологическая служба Великобритании объявила красный уровень опасности из-за жары в стране на понедельник и вторник. Это первый подобный случай для страны. Ожидается, что температура побьет прежний рекорд в 38,7 градуса и поднимется выше 40 градусов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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