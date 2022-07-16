Эстония выразила надежду на получение HIMARS к концу 2025 года

К концу 2025 года Эстония рассчитывает получить от Вашингтона шесть РСЗО HIMARS и боеприпасы к ним, сообщил глава госцентра оборонных инвестиций страны Магнус-Вальдемар Саар.

Эстония надеется «уже через несколько недель получить проект договора», а к указанному сроку – «все предусмотренные соглашением материалы». Отмечается, что соглашение властей США «с производителем уже действует, и на самом деле производство уже началось». Саар заявил, что HIMARS позволят укрепить оборонительный потенциал страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на ERR.

Руководитель отдела главного штаба сил обороны Эстонии подполковник Каарел Мяэсалу заявил, что HIMARS стоит на вооружении во многих странах и, как следствие, с ней возможно использовать боеприпасы разных производителей. Он подчеркнул, что HIMARS «позволяет наносить высокоточные удары по важнейшим объектам и позициям противника». Эстония собирается «получить как снаряды с дальностью стрельбы до 70 км, так и ракеты, которые могут пролететь до 300 км».

Напомним, госдепартамент США утвердил возможную продажу Эстонии РСЗО HIMARS и сопутствующего оборудования на 500 млн долларов. Эстония хочет купить до шести HIMARS, до 36 управляемых систем залпового огня GMGLRS, ракетные блоки и ракеты.

—