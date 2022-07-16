Мнение: Пьянство, прислуга и дворники в СССР

1. Уже и коммунисты признали, что в капиталистической России народ пьёт куда меньше, чем в социалистическом СССР. Пьяных на улицах почти не видно, а связанная с алкоголем смертность заметно снизилась. Совсем иначе было в позднесоветское время, на пике брежневской эпидемии алкоголизма. Блогер takoe-nebo приводит критическую оценку алкогольной политики советских властей (ссылка):



В начале 80-х годов доходы от продажи алкоголя в СССР давали 10% всех доходов в бюджете.

Спаивание русских людей в Стране Советов было поставлено на поток. В стране тотального дефицита водка была везде и в достаточном количестве. В колхозном сельпо можно было не найти носков и кастрюль, но водка была всегда. Водка не только помогала наполнению бюджета. Она несла на себе важную функцию вытягивания у населения излишней денежной массы, тем самым сокращая товарный дефицит.

Это был мощнейший экономический инструмент в руках строителей коммунизма! Дешёвая по себестоимости и потому дрянная по качеству советская водка была не только дорогой для потребителя и вредной для его здоровья, но и весьма забористой – если пить её без основательной закуски – сшибала с ног грамм с двухсот. В народе поговаривали, что в неё добавляют димедрол.

Помимо водки, в СССР также производилось множество плодово-ягодных креплёных “вин”, которые пили просто для того, чтобы напиться. Такие вина называли “бормотухой”, “бырлом”, “шмурдяком”. По составу всё советское “вино” было одинаковым — чуть забродивший компот из ягод или яблок с добавлением низкокачественного спирта, ароматизаторов и красителей. Производство таких вин было поставлено в СССР на поток, и любой страждущий, у кого “трубы горят и буксы дымятся” мог в любое время приобрести себе бутылочку такого “плодово-выгодного”.

Люди попроще пили одеколон, денатураты, выгоняли спирт из лакокрасочных изделий.

В дни аванса и получки улицы советских городов были усеяны бесчувственными телами. Их грузили в спецтранспорт и доставляли в вытрезвители, принудительное пребывание в которых влетало в стоимость семи бутылок водки (сопутствующая доходная статья). Система была отлажена.

Пьянство и алкоголизм стали символом СССР, постоянно присутствовали в советских фильмах, в отчётах партии и правительства, в сводках милиции, в национальной культуре, пословицах и поговорках. Вопрос «Ты меня уважаешь?» утверждал пьяниц в их нетрезвом достоинстве, фраза «Без пол-литры не разберешься» полноценно вошла в обиход и непьющих людей, что такое “сообразить на троих” никому не надо было объяснять.

Все годы существования СССР народ спаивала сама советская власть, и выгодно это было лишь ей одной. В своём фундаментальном труде “Наркотики” философ Станислав Игнаций Виткевич описывал алкоголь как “социальный наркотик” — который позволяет избегать социальных бунтов и держит людей в повиновении. Да, идёт постепенная деградация, да, в таком обществе не появляется гениев — но такое положение вещей полностью устраивало советскую власть.

Лично я полагаю, что философ несколько сгущает краски — гении в СССР появлялись. Вместе с тем пьянство действительно было тотальным. Спившийся к своим 30-40 годам рабочий или инженер был обыденностью, таковые жили чуть ли не на каждой лестничной площадке.

2. Восхитительное из статьи про домашнюю прислугу в СССР (спасибо poker_spieler за ссылку):



По старинке домработниц иногда называли «девушками», но могли и официально: «приходящими помощницами по хозяйству».

У них появились свои профсоюзы, трудовые книжки, официальный найм. Чтобы нанять домработницу, можно было обратиться в профсоюз, а можно было поехать в деревню и договориться с председателем колхоза. Нанятой полагалась прописка у хозяев по специальной форме.

Существование домашней прислуги в стране, где на словах ликвидировали эксплуатацию человека человеком, не особо и скрывали. На заглавной картинке кадр из фильма «Девушка без адреса» 1958 года, где главная героиня какое-то время работает домработницей. Впрочем, в фильме эта работа показана скорее в негативном ключе: более подходящей карьерой для девушек считали карьеру строительной рабочей.

3. Если верить старожилам, в СССР существовал простой способ получить квартиру от государства. Достаточно было пойти работать дворником (ссылка):

Фото столичного дворника середины прошлого века, опубликованное в сообществе «Москва — воспоминания детства» в социальной сети «ВКонтакте», вызвало обсуждение пользователями сети преимущества работы дворником в СССР.

«1950-е годы. Дворник. Улица Горького», — так подписал снимок автор поста. «Как здорово! Мои родные места! У нас во дворе работал замечательный дворник! Любил шутить. Единственное, что в нем не нравилось нам, детям: зимой он убирал весь снег! Как говорится, зимой снега не допросишься», — поделилась жительница столицы.

Многие юзеры отметили, что в прошлом эта работа считалась престижной, со своими преимуществами, устроиться дворником было очень непросто — все места были заняты, о текучке не было даже речи. «В советское время дворникам предоставляли квартиры на первых этажах домов, и пока человек работал на конкретном участке, он жил рядом», — отметила подписчица интернет-группы. «А через 15 лет эти квартиры переходили им в собственность. Поэтому все держались за свои места, каждого из них знало не одно поколение жителей округи», — добавил участник дискуссии. Несколько человек вспомнили, что в СССР было немало и женщин-дворников.

Молодое поколение уже не застало, так как при капитализме каждый труд почётен, но в СССР работа дворника считалась позором, карьерой дворника пугали нерадивых школьников. Это сейчас кажется — что такого, помахать метлой, убрать мусор. В СССР общество относилось к дворникам и уборщицам совсем иначе, как к каким-то безнадёжным неудачникам.

В наше время, кстати, заработать на квартиру дворники тоже могут. Пятнадцати лет экономии для покупки небольшой квартиры вполне хватит, при этом половины зарплаты современного дворника достаточно, чтобы материально жить лучше, чем в СССР.