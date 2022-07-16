 

Мантуров провел на Нижегородском заводе совещание по импортозамещению

16.07.2022, 21:22, Разное
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Совещание провел Денис Мантуров, заместитель председателя правительства РФ, министр промышленности и торговли РФ. Оно прошло на заводе имени 70-летия Победы в Нижнем Новгороде. Об этом сообщило Министерство промышленности и торговли РФ через Telegram.
“Основное внимание было уделено российскому оборудованию для подводной добычи полезных ископаемых. В докладе говорится, что сегодня предприятия имеют современную промышленную продукцию, которая может конкурировать с западными решениями.

Мантуров смог ознакомиться с производственными возможностями завода и высокотехнологичным оборудованием, которое создается для различных отраслей промышленности, включая нефтяную и газовую.

Завод “Буревестник” также посетил заместитель председателя правительства РФ в Нижнем Новгороде. Это предприятие является лидером в разработке и производстве ствольных артиллерийских орудий для российской армии и флота. Мантурову показали образцы как военной, так и гражданской техники.

В сообщении подчеркивается, что глава Минпромторга провел на заводе совещание, на котором обсуждалось внедрение перспективных продуктов опытно-конструкторских работ оборонной промышленности.



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