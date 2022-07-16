Один человек погиб, когда грузовой поезд застрял в Тульской области

Один человек погиб в результате опрокидывания грузового вагона с металлом в Тульской области в субботу днем. Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку, пишет пресс-служба надзорного ведомства.

“Сегодня в 15:20 в районе станции Полунино на участке Узловая-3 – Жданка (Тульская область) произошел сход с рельсов нескольких вагонов и грузового поезда, груженного металлом. Согласно сообщению, в результате инцидента пострадал один человек. Движение поездов на участке было временно приостановлено.

Подтверждено, что на место происшествия выезжала заместитель транспортной прокуратуры Татьяна Ганиева.

Материалы проверки переданы в Тульскую транспортную прокуратуру.