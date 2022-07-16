 

Скопье планирует начать переговоры о вступлении в ЕС 19 июля

16.07.2022, 21:22, Разное
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После того, как парламентарии республики поддержали план Европейского Союза по разрешению спора с Болгарией, Димитар Ковачевски, премьер-министр Северной Македонии, ожидает, что первая межправительственная конференция по вступлению страны в ЕС состоится 19 июля.
Мы одобрили предложение Франции, председательствующей [в Совете ЕС] 30 июня”. По данным 360 Degrees, Ковачевски заявил в субботу, что переговоры между Северной Македонией (ЕС) и Европой начались. – Сегодня я имею честь объявить дату первой межправительственной конференции, которая состоится в Брюсселе 19 июля.

Члены однопалатного парламента Северной Македонии проголосовали за предложение ЕС по урегулированию споров с Болгарией. Это позволит республике начать переговоры о вступлении в ЕС. За план проголосовали 68 из 120 депутатов. Перед началом голосования представители оппозиционных партий в знак протеста вышли из зала. Поскольку Брюссель совместно рассматривает обе их заявки, итоги голосования позволят Албании и Северной Македонии начать переговоры о вступлении в ЕС.

Предъявив Скопье ряд требований, Болгария предотвратила переговоры между Северной Македонией и ЕС в ноябре 2020 года. София не признает существование или диалект македонского языка и требует, чтобы Конституция была доступна болгарскому меньшинству, проживающему в Северной Македонии. Это меньшинство, насчитывающее около 120 000 человек, настаивает на объективной интерпретации истории.



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