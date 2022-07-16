Проблемы с щитовидной железой могут привести к повышенному риску развития деменции

В ходе исследовательской работы специалисты проанализировали данные о здоровье 7,8 тысяч человек с деменцией. Они обратили особое внимание на тех добровольцев, у которых ранее или на момент проведения эксперимента были проблемы со щитовидной железой. После этого информацию сравнили с показателями здоровых людей.

Оказывается, риск развития старческого слабоумия увеличивается на 80% при наличии проблемы со щитовидной железой в возрасте от 65 лет и старше. Особенно касается это тех, у кого нарушена выработка гормонов.

Выяснилось, что проблемы с щитовидной железой в возрасте старше 65 лет связаны с повышенным на 80 % риском развития деменции. Проблемы с щитовидкой могут возникать из-за недостаточной выработки гормонов.