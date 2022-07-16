Мнение: Формулировки и события в поле

Как формулировки влияют на поле?

Поле – это пространство, где происходят актуальные события и формируются будущие.

Формулировки влияют на будущие события, хотя и возникают в связи с прошлыми.

Прошлые события присутствуют в поле только в виде результатов.

Это очень важно понимать, чтобы не застревать в прошлом и не превращать настоящее в бесконечные воспоминания.

Можно повлиять на результаты прошлого, действуя в настоящем.

Но важно дополнять результаты прошлого, уважая эти результаты.

Формулировки влияют на полевые процессы с двух сторон:

1) они формулируют желаемый статус, то есть цель,

2) они формулируют статус-кво, то есть актуальное положение.

Почему я писала, что на поступки человека формулировки влияют лишь косвенно?

Потому что вы можете сколько угодно провозглашать свои цели, но реальные цели будут зависеть только от ваших влечений, от того, куда вас тянет.

И вы можете сколько угодно формулировать свой статус-кво, он будет зависеть от реальных ваших возможностей, а не от ваших формулировок.

Это и есть “косвенно”. Напрямую формулировки на поступки не влияют.

Почему я написала, что формулировки влияют на события, включая события внешние?

Потому что от того, как вы формулируете свою цель, зависит ваш фокус внимания, а события, происходящие с вами напрямую связаны с этим.

Когда мы говорим, что с нами что-то произошло, это значит мы сфокусированы на конкретном событии. В то же самое время вокруг нас произошло много других событий, но это все “не с нами”, потому что не тронуло нашего сознания, мы этого не заметили или заметили вскользь.

“Я встретил красивую девушку”, – говорит мужчина, фокус которого залип на конкретной женской фигуре.

Кроме него эту девушку встретили еще много мужчин и женщин, некоторые в том же самом месте, и сам он встретил многих, но это не была “встреча”, не было событие, отмеченное в сознании как важное. Пока наш герой встретил ту девушку, окружающие переживали что-то свое. И сама девушка могла совершенно его не встретить, он для нее мог остаться слепым пятном или мелькнувшим в толпе.

И вот формулируя что-то, мы занимаемся тем, что направляем фокус на конкретное событие или вещь и выстраиваем с этим связи, позиционируем себя относительно этого.

Давайте представим, что формулировка мужчины содержит в себе большой баг.

Например, Выскочка. Выскочки всегда преувеличивают свои успехи.

“На меня уставилась красотка”.

Если красотка и правда уставилась, да еще и подошла потом, то парень не Выскочка.

А вот если парень Выскочка, красотка максимум ответила ему на его пристальный взгляд, такая формулировка ничего хорошего ему не принесет, он зависнет в бесполезных ожиданиях атаки или сольется, пытаясь объяснить Бедняше, что он не против ее атак. И это будет печальное событие или даже цепь событий.

Формулировка в границах: “Я увидел симпатичную девушку”.

В такой формулировке есть мотивация заниматься своим имиджем и ресурсом любви. И это благоприятное событие, хотя и совсем мелкое, не стоящее того, чтобы называться событием.

А вот формулировка Штурмана.

“Я встретил девушку мечты”.

Если эта формулировка – про незнакомую девушку и всерьез, то это очень большой Штурман. Если это ретроспектива про встречу с собственной женой, то это совсем не Штурман.

Баг Штурман в формулировке запустит те же неприятные события, что и в первом случае, только Штурман в отличие от той Выскочки будет атаковать и реализовывать план Победителя, а не Сокровища как Выскочка.

То есть в любой формулировке происходящего есть обозначение исходного статуса и желаемого, и это буквальным образом притягивает в поле события.

Притяжение событий – очень сложная тема. Мы едва этого коснемся.

События можно притянуть в поле тремя главными способами:

1) создавая событийный коридор,

2) запуская цепь реакций,

3) выстраивая пирамиду реакций и событий.

Что это все значит?

Событийный коридор – это то, как вы вычленяете событие из потока реальности, как вы сознательно и бессознательно ищете и создаете условия для событий. На происходящее непосредственным образом влияют наши ожидания.

Только вопреки обещаниям шутников-эзотериков притягиваются чаще всего совсем не те события, которые вы бы хотели притянуть. И чем менее скромны ваши желания, тем больше разница между желаемым и действительным.

Скромные желания в границах, это все, что вам доступно и все, что находится в ближайшей зоне развития, если вы готовы вкладывать силы. Вот это скромно и это реально притянуть, если самому подтянуться.

А если хочется притянуть что-то чужое и недоступное, притянется шиш или даже беда. И это не мистическое возмездие, а физический закон. Как если бы вы решили достать со слишком высокой полки банку варенья, которая слишком велика, и она упала бы вам на голову, либо вы, подпрыгнув, упали бы со стула.

“В границах” – это значит вы можете дотянуться, взять и удержать, а потом еще этим пользоваться.

Направляя фокус, формируя ожидания, направляя усилия, мы притягиваем события.

Чаще это происходит бессознательно. Мы сознательно добивались одного, а притянулось другое, иногда не хуже, если ожидания и усилия были в границах.

Цепь реакций – это то, как вы реагируете на приближение события и на его предвестников.

Часто событие уже приближается, но цепь неверных реакций мешает притянуться хорошему событию или даже притягивает плохое.

Самый простой пример – это когда вы расшатаны ожиданиями в короне и ведете себя так, что происходит беда. Вы вроде бы были почти у цели, но все потеряли в последний момент.

И наоборот, если вы скромны, терпеливы, трудолюбивы и благодарны, ваши усилия приближают счастливое событие, иногда даже лучше, чем вы надеялись, иногда в другой сфере, потому что все сферы связаны.

Вот формулировки наши имеют самое непосредственное отношение к цепи реакций. Формулировки это и есть реакции.

Третий способ – пирамида событий и реакций.

Это синтез того, какие события вы притягиваете и как вы реагируете на них, в результате чего получается пирамида, реакции запускают новые события, а события новые реакции. Такая пирамида постепенно перемещает вас совсем в другое пространство, где происходят счастливые события и удачные знакомства.

В историях успеха такие пирамиды постфактум легко отследить. Мы этим вскоре займемся.

И здесь формулировки тоже играют очень важную роль.

То есть ваши формулировки – это селекция того материала, из которого будут формироваться события.

Лишь часть формулировок влияет на ваши поступки, зато на события влияет каждая формулировка, благоприятно или неблагоприятно.

Вот почему надо очень внимательно следить за тем, как вы формулируете свои мысли о себе, о близких, о своей жизни и о жизни вообще. Нельзя болтать, что в голову взбредет, если взбредает разная чушь. Особенно важно то, что вы произносите вслух, тем более публично, но и внутренняя речь, все, что вы формулируете “для себя” тоже имеет значение.

В тех письмах, где мы пытались это рассматривать, есть много тому примеров.

В последнем письме девушка описывает парня как довольно жалкое и зависимое существо в состоянии влюбленности, а свою влюбленность описывает как жадность ребенка, у которого отобрали игрушку.

Как это влияет на будущие события в ее поле? Вокруг нее будет образовываться вакуум, привлекательность ее будет отрицательной, значимость ее для парня будет снижаться ниже нуля.

Вот примерная картина ее ближайшего будущего в любви, а дальнейшее будущего будет зависеть от ее новых формулировок.

Понятно, откуда такая картина?

С установкой, что любовь делает человека жалким и зависимым, а нелюбовь дает власть, у нее отрицательное обаяние и набор самых неправильных реакций, а так же бессознательная селекция плохих событий и выстраивание пирамиды вниз. Пирамида вниз – это яма, если вы визуально представили.

К парню у нее нет ни уважения, ни живой симпатии, вместо адекватной оценки прошлого – перебор шкатулочки, как она издевалась над ним, поэтому динамика будет отрицательной, а она и так плохая.

Чтобы развернуть такую динамику вспять, нужна радикальная смена установок, разворот на 180.

Такого потенциала у автора пока нет.

Внешние события у автора могут быть и хуже. Она слишком поглощена несчастной любовью, поэтому могут возникнуть проблемы с учебой, с родителями, с окружающими. Будем надеяться, что со здоровьем все хорошо, но стрессы и резкие похудения вредны даже молодым. Вообще истошно страдать вредно. Лучше не зависать в стрессе, быстро менять что-то в себе и в своем образе жизни в позитивную сторону. А позитивная сторона проста и универсальна: больше труда, скромности, благодарности родителям, помощи людям, любви к жизни, готовности к изменениям. Вот в эту сторону и надо меняться.

Теперь посмотрим вчерашнего автора, у которого с формулировками все не так плохо, как у сегодняшнего автора, но и не так хорошо, как хотелось бы.

Здесь тоже шкатулочка: как его любили, бегали, а он вел себя плохо.

Это совсем не такая шкатулочка как у сегодняшнего автора. Разницу сами опишите.

Но тоже шкатулочка.

Он не пытается нарисовать любовь девушки красиво, не пытается описать свою благодарность и уважение, он ставит в центр себя и описывает, какой он красавчик, а она влюбленная дура.

Эта Выскочка и этот колпачок на ней ему дорого стоят.

Выскочка у него в основном формулировках, в жизни он явно ведет себя куда адекватней и скромней, и если вы прочитаете описание его действий, вы в этом убедитесь. Поясняйте в комментариях.

Но что с ним делают плохие формулировки?

Они разворачивают его фокус в неверную сторону и формируют коридор для будущих дурных событий.

Во-первых, его шатает и кроет. Это следствие неправильной оценки и неверной установки.

Во-вторых, он чувствует злость на нее, как она врала ему и мужу, притворялась влюбленной, а такой не была. Или была? И здесь его опять качает в другую сторону.

В результате у него нет ни сил, ни устойчивости, ни обаяния.

Встретив его, она увидит в его глазах злость на себя, все те скалки и претензии, которыми он снизил свою значимость. А одновременно она увидит его жалость к себе и чувство вины, и это тоже очень плохие реакции, не говоря уже о том, как это все противоречиво.

Смотрите, он вроде бы понимает, что потерял ее из-за недобора шагов и шаров и перебора скалок, которые он принимал за пики, но продолжает формулировать так, что при любом общении шагов и дальше будет недобор, а скалок перебор, и все шансы он прозевает.

Какими должны быть его верные формулировки?

Он должен был описать образ прекрасной девушки, которую он любит.

Посетовать, что плохо боролся за свою любовь и плохо любовь рефлексировал.

Предположить, что она в любом случае не захотела бы бросить мужа.

Согласиться, что общий с мужем ребенок – это действительно важно и она права.

Это не только дало бы ему устойчивость, настоящую, без короны и ЗВ, но и создало бы ему магнетизм. Магнетизм вашей фигуры обладает силой притяжения.

Ради этого и то стоит вести себя благородно. Чтобы ваша фигура не выглядела как навоз.

В случае автора это влияло бы на девушку самым прямым образом.

Слыша о нем от знакомых, встречая его по работе, общаясь с ним по любому поводу, девушка чувствовала бы возвращение чувств и рост его значимости.

Он получил бы возможность развивать эти отношения.

Не говоря уже о том, что в таком хорошем состояние он мог бы начать новую историю со свободной женщиной. У него был бы выбор.

Но для этого надо иметь хорошие установки, а не наперекосяк.

С его формулировками динамика может стать только хуже.

Друзья, понятно что-то в этой сложной теме?

Приведете примеры влияния формулировок на события?