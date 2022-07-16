В Москве заметили редкое атмосферное явление

В небе над российской столицей зафиксировали редкое природное явление – «сухую» радугу без дождя, предполагается, что это могло произойти из-за дождя, испарившегося до приземления на землю.

В небе над Москвой зафиксировали радугу в сухую погоду, пишет телеканал «Звезда».

Отмечается, что причиной такой радуги могла стать вирга – дождь, который испаряется, не долетая до земли.

В апреле в небе над Москвой наблюдалось редкое оптическое явление – гало-22.

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