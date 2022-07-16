В Мелитополе прошла «Ярмарка вакансий»

Администрация Запорожской области провела для жителей Мелитополя «Ярмарку вакансий», на которой жители получили возможность найти работу.

На ярмарке трудящимся предложили сотни вакансий, также им показали перечень специальностей, которые можно освоить в МГУ имени Макаренко и Многопрофильном колледже, информирует Telegram-канал «Южный Плацдарм».

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