 

В Мелитополе прошла «Ярмарка вакансий»

16.07.2022, 20:55, Новости дня
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Администрация Запорожской области провела для жителей Мелитополя «Ярмарку вакансий», на которой жители получили возможность найти работу.

На ярмарке трудящимся предложили сотни вакансий, также им показали перечень специальностей, которые можно освоить в МГУ имени Макаренко и Многопрофильном колледже, информирует Telegram-канал «Южный Плацдарм».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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