В Мелитополе прошла «Ярмарка вакансий»
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Администрация Запорожской области провела для жителей Мелитополя «Ярмарку вакансий», на которой жители получили возможность найти работу.
На ярмарке трудящимся предложили сотни вакансий, также им показали перечень специальностей, которые можно освоить в МГУ имени Макаренко и Многопрофильном колледже, информирует Telegram-канал «Южный Плацдарм».
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