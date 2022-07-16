В Херсонской области подтвердили приговор помощнице замглавы ВГА на Украине

Украинские власти действительно осудили помощницу замглавы (ВГА) Херсонской области Кирилла Стремоусова, об этом сообщил сам чиновник.

«Действительно, у меня был редактор из Ивано-Франковска. <…> Она действительно была гражданкой России. И, честно говоря, это политическая расправа над ней из-за того, что человек был каким-то образом со мной связан», – сказал Стремоусов, передает ТАСС.

Он пояснил, что женщина являлась главным редактором его информационного агентства в Ивано-Франковске «Таврия ньюс».

«Я был директором информагентства «Таврия ньюс», собственником этого издания. Официальное издание, у меня была лицензия на проведение информационной деятельности», – сказал он.

Ранее в СБУ заявили, что помощницу Стремоусова осудили в Украине на пять лет «за поддержку России»ю

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